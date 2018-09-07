«Химатака» на админгранице: пограничники показали последствия химического выброса в Крыму на украинских КПП (фото)

На фотографиях можно видеть, как металлические предметы на КПП покрылись характерным «ржавым» налетом.

Госпогранслужба Украины показала фотографии с КПП «Каланчак» и «Чаплинка», находящиеся в зоне экологического бедствия после химвыброса на оккупированном заводе «Крымский титан».

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На фотографиях можно видеть, как металлические предметы на КПП покрылись характерным «ржавым» налетом. Пограничники демонстрируют синие пятна на руках, возникшие от воздействия химикатов или контакта с налетом. На земле возле КПП возникли коричневые пятна.

Ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом из-за ухудшения экологической ситуации временно приостанавливают работу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан». 30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября стало известно, что несколько пограничников, несущих службу на административной границе с оккупированным Крымом, почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов.