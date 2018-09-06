КГГА: у Киева есть три альтернативных варианта строительства мусороперерабатывающего завода

Заместитель председателя КГГА отметил, что Киев производит 1,2 млн тонн отходов в год.

Сегодня Киев движется по трем параллельным путям, каждый из которых имеет целью строительство мусороперерабатывающего завода. Первый – это объявленный 28 августа конкурс на привлечение инвестора. Второй путь – предложение ЧАО «Киевспецтранс» относительно совместного строительства завода с муниципалитетом. Третий – это строительство за средства города на участках, которые сегодня являются пригодными для таких заводов.

Об этом во время пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что 27 октября 2016 года Киевсовет принял решение о закрытии 5-го полигона, и за два года проведена работа для создания альтернативы полигона – мусороперерабатывающего предприятия. Именно поэтому город сегодня работает в трех направлениях для строительства такой альтернативы.

«28 августа мы объявили конкурс привлечения инвестиций в переработку мусора. Мы создали модель, приближенную к той, которую видят международные операторы или организаторы, которые занимаются переработкой мусора и инвестируют в эту сферу. Я считаю, что нам это удалось. Прямое привлечение инвестиций – это первое направление. Второе направление – это построение предприятия на базе перерабатывающего предприятия ЧАО «Киевспецтранс». Часть акций предприятия – городская, а часть – частная. И это модель совместного финансирования строительства предприятия. Третье направление – это строительство непосредственно городом мусороперерабатывающих мощностей. Мы нашли и определили три участка в пределах Киева. Конечно, это территория, удаленная от жилой зоны», – сообщил представитель КГГА.

Он проинформировал, что Киев производит 1,2 млн тонн отходов в год. Из них 250 тыс. утилизируется на заводе «Энергия», 450 тыс. – захороняется на полигоне ТБО № 5, 150 тыс. – на полигоне № 6, еще почти 400 тыс. – на других полигонах, имеющих лицензии и находящихся в области.

«Поэтому и в рамках городского конкурса, и в рамках предложения от «Киевспецтранса» речь идет о том, что предприятие должно иметь ориентировочную мощность 450 тысяч тонн в год, чтобы заменить объемы, что идут на полигон», – пояснил Петр Пантелеев