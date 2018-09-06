Разведка выясняет, намеренно ли оккупанты спровоцировали экокатастрофу в Крыму

Экологическая проблема в Армянске началась в конце августа, но оккупационные структуры почти 10 дней игнорировали ситуацию.

В августе российские подразделения в Крыму проводили стрельбы неподалеку отстойников завода "Титан".

О военной причине проблем на комбинате "Крымский титан" рассказал в эфире "5 канала" представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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13-19 августа подразделения оккупационного контингента проводили стрельбы неподалеку отстойников завода "Титан" и в результате попаданий снарядов эти объекты были повреждены. Это привело к значительному ухудшению экологической ситуации на всем севере оккупированного Крыма.

Украинская разведка проверяет, были ли эти попадания случайными или намеренными. Экологическая проблема в Армянске началась в конце августа, но оккупационные структуры почти 10 дней игнорировали ситуацию.

"Если мы говорим о боевом и численном составе: военнослужащие около 32 тысяч человек, это танки, это авиация, это вертолеты, это зенитные комлексы, которые тоже проводят боевые стрельбы на Крымском полуострове. Сейчас необходимо выяснить, были ли это умышленные действия, или это была просто ошибка во время проведения учений и боевых стрельб", – сказал Скибицкий.