Минздрав успокаивает жителей Херсонщины: угроз здоровью из-за "химатаки" в Крыму нет

В связи с ухудшением экологической ситуации на Херсонщине не было госпитализировано ни одного ребенка или взрослого.

Уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью граждан нет.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Сейчас уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, а здоровье детей и взрослых вне опасности. Соответствующие структурные подразделения Минздрава Украины и других министерств продолжают проводить регулярные лабораторные исследования воздуха и держать на контроле состояние здоровья жителей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16.00 6 сентября на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено.

"Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области", - уточнили в Минздраве.

Также в министерстве отметили, что в области в связи с ухудшением экологической ситуации не был госпитализирован ни один ребенок или взрослый.

"С 5 сентября медицинские бригады проводят осмотры жителей области. Уже осмотрено 700 детей в 6 населенных пунктах: у 12 из них выявлены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели, характерные для сентября, и не может быть связано с воздействием химических веществ. Медицинский осмотр жителей Чаплинского и Каланчакского районов области, которые могут попасть под воздействие опасных факторов, продолжается", - сообщили в Минздраве.

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Вместе с тем отмечается, что для усиления мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения в течение следующих дней будет осуществляться забор проб и анализ воды, почвы и воздуха, согласно данным гидрометеослужбы области (в зависимости от направления движения воздушных масс и осадков).

"Результаты исследований будут подаваться ежедневно на заседании управления гражданской защиты населения Херсонской ОГА. По результатам проведенных исследований будут подготовлены рекомендации для местных органов власти", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Сегодня, 6 сентября, из-за ухудшения экологической ситуации были временно закрыты контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом.