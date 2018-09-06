Порошенко призвал создать международную комиссию по экокатастрофе в оккупированном Крыму

По словам президента Петра Порошенко, экологическая ситуация, сложившаяся на полуострове, является следствием тренировок российских военных.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость создания международной комиссии, чтобы остановить экологическую катастрофу во временно оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Совета нацбезопасности и обороны.

«Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину и происходит на оккупированной территории, найти ее причины. Тем более, что по версии надежных источников, - это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологическо-защитных механизмов», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит устойчивый запах кислоты, на газонах лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.