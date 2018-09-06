Порошенко: экокатастрофа в оккупированном Крыму произошла из-за "тренировок российских военных"

Вчера в Минобороны заявили, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Экологическая катастрофа в оккупированном Армянске произошла вследствие тренировок российских военных.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО.

Президент также пригласил детей из оккупированного Армянская оздоровиться на Херсонщине и поручил правительству и пограничникам обеспечить их приезд.

Президент пригласил детей из Армянска на территории оккупированного Крыма оздоровиться на Херсонщине и на СНБО поручил правительству и пограничникам обеспечить их приезд. pic.twitter.com/6g2Eic3sh1 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 сентября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов с кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

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В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит устойчивый запах кислоты, на газонах лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.