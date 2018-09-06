Денисова: отравление детей на Херсонщине из-за "химатаки" в Крыму не подтверждается

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Херсонскую областную больницу было госпитализировано 15 детей с подозрением на отравление химическими выбросами.

Информация об отравлении детей в Херсонской области в результате выброса химикатов на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске на данный момент не подтверждается.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"Пока мы располагаем информацией, которая не подтверждается, что это отравление... Есть признаки, что у кого-то болело горло, конъюнктивит, фарингит, ларингит. Но сейчас, в эту минуту, химическое отравление не подтверждается, и госпитализации не было", - отметила омбудсмен.

Также она сообщила, что представители учреждений ООН пока не ответили на ее обращение относительно ситуации с выбросом химикатов на полуострове.

"На эту минуту я еще не имею от них информации", - сказала Денисова.

Читайте такжеКрымчане бегут: журналисты выяснили, что происходит в пострадавшем от «химатаки» оккупированном Армянске

Ранее в СМИ появилась информация, что в Херсонскую областную больницу госпитализировали 15 детей с подозрением на отравление химическими выбросами завода "Крымский титан".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.