Крымчане бегут: журналисты выяснили, что происходит в пострадавшем от «химатаки» оккупированном Армянске

Сотрудники завода «Крымский титан» сообщили журналистам, что отпустить с работы их могут только за свой счет.

Жители оккупированного Россией Армянска, пострадавшего от выброса ядовитых веществ с завода «Крымский титан», срочно покидают город. На людях наживаются перевозчики, а оккупационные власти продолжают отрицать факт катастрофы.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что хоть оккупанты и обещали остановить завод на две недели, но на деле он продолжает работу, а выбросы продолжаются.

4 сентября из Армянска вывезли школьников, разместив их в санаториях, но для детей из детсадов автобусов не хватило. Родители малышей в соцсетях жалуются, что некоторые садики собрали детей для эвакуации, но потом отправили всех по домам.

Оккупационные власти настаивают, что ничего страшного на севере Крыма не происходит, тщательно избегая слов «катастрофа» и «эвакуация».

Тем временем, не все руководители предприятий и фирм в Армянске готовы отпустить своих сотрудников-родителей с детьми в санатории.

"Моей маме начальница сквозь зубы ответила: "Берите отгулы. Магазин все равно будет работать", - рассказала журналистам крымчанка Екатерина Слоб.

В то же время, работники «Крымского титана» анонимно сообщили журналистам, что отпустить их могут только за свой счет.

При этом, экологическая обстановка в городе остается критической. Выбросы продолжаются, и местные жители выкладывают в соцсети фото кислотной росы, сжигающей растительность и окисляющей металл. Люди жалуются на воспаление слизистых оболочек и кашель.

Жители Армянска ищут возможность покинуть зону бедствия. В соцсетях появляются объявления о том, что горожане срочно ищут хоть какое-то жилье в Крыму, чтобы переждать катастрофу.

"Нельзя на улицу выходить. Мы сидим дома и ищем жилье подальше в Крыму, хотим быстро уехать", - рассказала журналистам жительница Армянска Виктория С.

Еще один местный житель Николай Свиридов рассказал изданию, что на желающих уехать из города наживаются перевозчики.

"На нас теперь перевозчики зарабатывают. Попробовали заказать такси, чтобы выехать хотя бы в Симферополь, так там такую цену заломили, что от этой идеи пришлось отказаться", – отметил он.

От катастрофы на севере Крыма пострадала и материковая часть Украины, в частности – села Каланчак и Преображенское.

Тем не менее, херсонские чиновники не торопятся с выводами, а приехавшие 5 сентября, врачи из Херсона осмотрели жителей Преображенского и заявили, что это «аллергия на амброзию».

"Понимаете, у всего села резко появилась аллергия на амброзию, просто у всех жителей" - возмущается в беседе с журналистами глава Мирнинской ОТГ Андрей Сучок.

Он также подтвердил, что «Крымский титан» продолжает работать.

"Никто его не остановил, как его трубы дымили, так и дымят и продолжают нас травить". На самом заводе утверждают, что только на остановку производства потребуется целая неделя.

Точную причину происходящего оккупанты так и не назвали. Главная версия – из-за засухи и нехватки пресной воды кислотные отстойники завода пересохли, и ядовитая пыль поднялась в воздух.

Эксперты с данной версией не согласны. Так, химик-эколог общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский считает, что причина кислотной катастрофы в Армянске кроется в технической аварии на "Крымском титане".

"Ни испарения, ни недоочищенные кислотные стоки не могут создавать такую высокую концентрацию. Это газ. Речь идет, скорее всего, об утечке концентрированного сжиженного сернистого или серного ангидрида. Их обычно перевозят в металлических цистернах или хранят под определенным давлением. Под воздействием давления это вещество становится сжиженным. Во время разгерметизации емкости оно превращается в газ и выходит в виде испарений. Так что это утечка на самом "Крымском титане", это техническая проблема завода", - уверен специалист.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан». 30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.