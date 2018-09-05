Украина уведомила ООН об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Крыму

Омбудсмен заявила, что на севере аннексированного Россией полуострова ситуация близка к экологической катастрофе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова привлекла внимание учреждений Организации Объединенных Наций к ухудшению экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы", - заявила Денисова.

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"Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Фотографии, присланные крымчанами, впечатляют: умершие птицы, голые деревья, как кадры из фильма ужасов", - отметила омбудсмен.

"Оккупационные власти Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности, что заставляет меня обратиться к международному сообществу, поскольку не могу остаться в стороне", - подчеркнула Денисова.

"Поэтому срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и регионального представителя Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - отметила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.

По данным Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» фиксируется наличие токсичных веществ в воздухе. Пограничники известили об этом органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы.

Во вторник, 4 сентября, несколько пограничников, которые несут службу на административной границе с оккупированным Крымом, почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений Вооруженных сил Российской Федерации.