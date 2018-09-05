"Химатака" в Крыму: загрязнение воздуха зафиксировано уже на админгранице с материковой Украиной

За последние три дня зафиксированы случаи выявления вредных токсических веществ в воздухе вдоль административной границы.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины сообщили о выявлении вредных химических веществ в воздухе вдоль административной границы с аннексированным Крымом.

Об этом рассказал помощник начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов, передают "Крым.Реалии"

«Работает мониторинговая группа Госпогранслужбы Украины со специальными устройствами, детекторами. Они делают замеры круглосуточно. За последние три дня у нас есть случаи выявления вредных токсических веществ в воздухе вдоль административной границы. Наибольшее количество случаев выявлено между КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чаплинка», – рассказал Шевцов.

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О результатах исследования и выявления вредных веществ были проинформированы органы местного самоуправления, МЧС, а также экологические службы.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали жители Армянска и села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымершая растительность. Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.