Эвакуация детей из оккупированного Армянска: опубликованы фото и видео

По словам очевидцев событий, обстановка в городе близка к панической – люди уезжают.

В соцсетях начали публиковать фото и видео эвакуации школьников из оккупированного Армянска, пострадавшего в результате выброса ядовитых веществ на заводе «Крымский титан».

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По словам очевидцев событий, накануне в город пригнали много полиции и автобусов. Обстановка в городе близка к панической – люди уезжают. Начинаются разговоры о мародерстве.

Местные жители также выражают в соцсетях возмущение тем, что из города сначала вывезли школьников и подростков, а не детей из детских садов.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали жители Армянска и села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымерла растительность.

Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска спешно эвакуировали детей.