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Информацию о «химатаке» в оккупированном Крыму передали в ООН и ОБСЕ

08:29, 05 сентября 2018
Экология
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Факты об экологической катастрофе в Крыму передали в прокуратуру и ряд международных организаций / Фото: RoksolanaToday&Крым

Информацию об экологической катастрофе в оккупированном Крыму передали в ряд международных организаций, сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков.

Как отметил Халиков в Facebook, 4 сентября появилась информация о том, что в районе бедствия концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. Однако, на сколько эта норма превышена, никаких данных нет.

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«Оккупационная власть в лице С.Аксенова заявила, что работа завода «Титан» остановлена на две недели, а также о том, что в школах региона объявляются внеплановые каникулы и детей отправят в санатории. Вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают «успокаивать» людей, - отметил он.

Как рассказал Халиков, от местных жителей поступает информация о том, что сначала на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, похожий на ржавчину. Практически сразу в больницах в несколько раз повысилось количество обращений от граждан.

Жители жалуются на кашель, воспаление слизистой рта, носа, горла и глаз.

«Удивляет, что диагноз, который всем ставят – ОРЗ или аллергия. В аптеках дефицит абсорбентов, марлевых повязок и антигистаминных препаратов», - отметил он.

При этом, последствия экологической катастрофы в городах видны невооруженным глазом: металлические вещи продолжают покрываться ржавчиной, деревья массово сбросили листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, а на газонах лежат мертвые птицы.

«Эта информация передана в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, Организация Красного креста), с целью документирования фактов нарушения прав человека. В Прокуратуру АРК, относительно открытия уголовного дела по отношению к лицам, причастным к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни», - подытожил Халиков.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали жители Армянска и села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымершая растительность.

Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.

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Теги: #ООН#Крим