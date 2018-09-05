На сборы дали час: крымчанка рассказала журналистам, как после «химатаки» из Армянска вывозили детей (видео)

Эвакуация была организована плохо, хотя о химическом выбросе все знали еще с 24 августа.

После кислотного выброса вредных веществ с кислотонакопителя завода «Крымский титан» детей из оккупированного Армянска вывозили в спешке, на сборы дали не более часа.

Об этом журналистам «Крым.Реалии» рассказала жительница Армянска Галина.

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«Младший сын, которому 10 лет, сообщил по мобильному, что сразу после пятого урока их отправили домой готовится к отъезду. На сборы дали час. А потом где-то два часа они ждали автобус у школы. Муж тоже ничем не мог ему помочь, потому что находился на смене, на «Титане». Что, нельзя заранее было подготовиться к этой эвакуации, ведь о выбросе все знали еще 24 августа?», – рассказала женщина.

По словам местной жительницы, всю школу младшего сына должны разместить в одном из детских лагерей оккупированной Евпатории. Другие школы отправят в аналогичные заведения в селе Песчаное Бахчисарайского района.

Всего в Армянске шесть средних школ, где учатся дети из города, а также близлежащих сел – Перекопа, Волошино и Суворово.

Накануне, 4 сентября, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма. По данным подконтрольного оккупантам Минздрава Крыма, из Армянска готовы эвакуировать 2,3 тыс детей. Сколько времени дети будут находиться в лагерях и будет ли там проходить учеба пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. ​Пострадали жители Армянска и села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымерла растительность.

Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуируют детей и женщин.