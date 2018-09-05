Крымский «чернобыль»: чем грозит Украине экологическая катастрофа на полуострове

Недавно жителей северной части оккупированного Россией Крыма не на шутку встревожила ржавчина, которая проступила на металлических предметах на улицах и в их домах буквально за ночь. До этого горожане в Армянске, где первыми забили тревогу, жаловались на туман и резкий запах. «На улице запах такой едкий, непонятно, то ли газ, то ли металл. Сразу пошла закрывать окна и увидела, что бельевая проволока на балконе вся зеленая и липкая. Потом у меня и у сына заложило нос, начало першить в горле и разболелась голова», - рассказала УНИАН жительница Армянска Елена.

«Мы с сыном аллергики, все это время чихали и кашляли, так как сначала думали, что простудились. Но никакие медикаменты не помогали. Все прекратилось, когда ветер изменился и стал дуть в другую сторону», - добавила она.

По ее словам, больше всего бурую ржавчину заметили автомобилисты, так как налет проступил буквально на каждой металлической поверхности их транспорта, начиная от дверных ручек и заканчивая колесами.

О странном налете жители Армянска и окрестностей тут же стали сообщать в социальных сетях. У кого-то странным образом «побурели» белые пятна на выстиранных вещах, а кто-то заметил такой же налет на металлических конструкциях, проинспектировав места отдыха крымчан у моря. Любопытно, что странная ржавчина появлялась и в квартирах, в которых хозяева долго отсутствовали, в связи с чем окна и балконы были наглухо закрыты.

«С большой долей вероятности можно предположить, что произошла утечка на какой-то фазе, либо соединений серной кислоты, либо самой серной кислоты. Это вещество быстро прореагировало: появилась ржавчина и маслянистый налет, а серная кислота – это маслянистое вещество. Соединения с серой, особенно пары серной кислоты, это разъедающее и отравляющее вещество. Оно воздействует на слизистую в дыхательных путях, в организме человека в различных органах. Если человек чувствительный, с пониженной иммунной системой, то последствия будут сказываться и дальше», – заявила крымский эколог Маргарита Литвиненко.

Некоторое время «власти» Крыма хранили молчание, тем самым только подогревая панику. После стали утверждать, что здоровью местных жителей ничего не угрожает. А, когда крымчане стали жаловаться на ухудшение самочувствия, «признались», что причиной жалоб действительно стал химический выброс на заводе «Крымский Титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. «Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», – заявил так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Игорь Михайличенко.

Впрочем, какое именно вещество травит жителей Армянска, никто сообщать не стал. Как никто не взял на себя смелость переносить школьные линейки 1 сентября и уроки физкультуры на открытом воздухе.

По словам жителя Армянска Юрия Семенкова, в ситуации виновата не только жара. А выбросы, просто меньших масштабов, были и раньше. «Раньше выбросы замечали, главным образом, на растениях на огородах. Этот отстойник (речь идет о кислонакопителе, - УНИАН) - отгороженная дамбой часть Сиваша, которой пожертвовали при выборе места строительства завода. Туда завод сливал и сливает свои кислотные отходы», - рассказал он УНИАН.

Сейчас же на улицах, которые находятся в непосредственной близости к источнику выброса химикатов, практически вымерла растительность.

Вместо депортации Россия «выкуривает» крымчан

Реакция «власти» на это запоздала на несколько недель. Только во вторник, 4 сентября, «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работа «Титана» приостановлена на две недели, в школах и детских садах на этот же срок объявлены вынужденные каникулы. «Роспотребнадзор» «разродился» памяткой для жителей Армянска, в которой людям советуют не гулять с детьми на детских площадках и меньше бывать на улице, закрывать рот и нос влажной ватно-марлевой повязкой (которые, к слову, уже в дефиците в местных аптеках), носить одежду, хорошо прикрывающую тело, отключать приточную вентиляцию и плотно закрывать окна и двери…

Однако, по словам местных жителей, об улучшении ситуации речь не идет. Так, жители Армянска сообщают, что утром во вторник город накрыл «жуткий туман из кислотных испарений», странная слизкая жидкость покрывает все металлические поверхности.

«Сейчас в городе помыли асфальт на дорогах, чтобы кислотный осадок не портил машины, собирают и вывозят опадающую листву, грозились опрыскать чем-то деревья, но одумались, мол, поздно. Моем окна от бурого налета. Ощущения катастрофы у людей нет, только огорчение», - рассказывает Юрий Семенков.

Вместе с тем, с его словами не вяжется тот факт, что многие горожане, чтобы не подвергать угрозе здоровье детей, стараются отправить их прочь из Армянска.

«Некоторые бывшие работники «Титана» с хорошим стажем работы на данном предприятии утверждают, что такого масштаба аварии (выброса) быть не может. В свою бытность работы в течение 10 лет в северных районах Крыма могу вспомнить цветной снег, дождь, после которого сохли и сворачивались листья и погибали овощные культуры на огородах. Все это связывали с выбросами химических заводов Красноперекопска и Армянска. Но чтобы в течение двух недель накапливались последствия аварии на любом заводе, не помню», - отмечает экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО «Институт черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский.

Также, по его словам, бывшие работники «Титана» связывают произошедшее с пребыванием в Крыму российской оккупационной армии. «Это заставляет задуматься. Неоднократно мы говорили о том, что политика оккупационных властей в Крыму направлена ​​на выдавливание жителей оккупированного Крыма-граждан Украины из мест постоянного проживания. Для созданной оккупантами военной базы два с половиной миллиона нелояльного населения – это слишком много. Но применять насильственную депортацию - напрашиваться на новый уровень санкций и полную изоляцию России от всего мира. А человеческая жизнь в России не ценили никогда - «еще родят»», - объясняет он.

По словам Смелянского, нельзя исключать, что против жителей оккупированного полуострова применяются боевые отравляющие вещества. «В своем составе они имеют кислоты, в том числе соляную. На севере аннексированного Крыма оккупанты усиленно строят систему обороны. И нелояльное населения, которое видит, что происходит, у которого растет недовольства тем, что снижается ежедневно качество жизни, часть которого ездит на материковую Украину, и эта часть становится все больше, оккупантам не нужно», - считает он.

Крымские химикаты как «подарок» для Херсонщины

«Думаю, что государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям следует очень тщательно провести замеры в южных районах Херсонской области, непосредственно примыкающих к Армянску и досконально изучить ситуацию последствий того, что произошло», - подчеркнул эксперт.

Тем более, 3 сентября, вечером отравленный ветер из Крыма уловили украинские пограничники. «Во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества)», - сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Наши приборы показали существенное превышение содержания химических веществ. Вероятнее всего, это связано с происходящим в Крыму, так как все это было обнаружено неподалеку от КПП «Чаплинка» в районе завода «Титан»», - уточнил он в комментарии УНИАН.

В ГСЧС Херсонской области УНИАН сообщили, что специалисты уже произвели взятие проб в водоемах. И, к счастью, все показатели - в пределах нормы. Хотя в одном из сел области – Преображенке – местные жители также заметили ржавчину и неприятный запах в воздухе.

Директор департамента экологии Херсонской ОГА Екатерина Рыженко заверила, что в пробах почвы и воздуха, которые были отобраны 31 августа, превышений каких-либо веществ не выявили. «Однако для того, чтобы проводить систематические наблюдения, у нас нет ни оборудования, ни возможности. Кроме того, мы не имеем доступа на полуостров и, непосредственно, на сам завод «Титан». Но из тех проб, которые мы смогли отобрать, можем сказать, что опасности для людей нет», - рассказала она УНИАН.

В крымской «химатаке» виновата… Украина?

Стоит отметить, что в Крыму, уже традиционно, в произошедшем стали обвинять… Украину. В частности, отказ Киева давать в Крым воду. Это, мол, стало причиной засухи, из-за чего, в конечном итоге, из кислонакопителя стали испаряться вредные вещества.

В ответ на это глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что подобные заявления российских оккупационных властей – банальное давление на жалость. «В качестве аргументов, призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода «Крымский титан»… Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма», — отметил политик.

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Вместе с тем, по словам директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова, сегодняшние проблемы северного Крыма – действительно проблемы Украины, о которых следует трубить на весь мир. «Если из-за некорректной эксплуатации «Крымский титан» «рванет», то пострадает не РФ и Путин, а люди, проживающие в Крыму и на материковой Украине», - считает он.

В свою очередь, глава наблюдательного совета благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко утверждает, что решить проблему, во всяком случае, пресечь корни экологической катастрофы, Украина все же может. «Дело в том, что завод [Крымский Титан] продолжает работать на украинском ильменита с Житомирщины (поставки производятся через Одесский порт, дальше груз следует через турецкий порт Самсун по фиктивному контракту, оттуда происходит перевалка, дальше груз направляется в Керчь и в конечную точку – на «Титан», - УНИАН). Если соответствующие органы, которые все давно знают, закроют этот канал поставки сырья на оккупированную территорию, фундамент экологической катастрофы исчезнет», - говорит он.

Как бы там ни было, с каждым днем, когда в воздухе воняет химикатами, а все вокруг покрыто странной склизкой жижей, жителей северного Крыма больше накрывает паника. А оккупационные власти, вместо того, чтобы решать их проблемы, делают все, чтобы у крымчан сложилось впечатление – виновата во всем Украина.

Анастасия Заремба