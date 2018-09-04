цей матеріал доступний українською

Природа умерла: в соцсетях появились страшные фото оккупированного крымского поселка после «химатаки»

15:33, 04 сентября 2018
Экология
3275 0
Север Крыма превращается в постапокалиптическую пустошь / Twitter - RoksolanaToday&Крым

В сети обнародованы фото из села Перекоп (Армянск) на севере оккупированного Крыма, пострадавшего от выброса ядовитых химикатов из кислонакопителя завода "Титан".

На представленных фотографиях можно видеть, что на улицах, находящихся в непосредственной близости к кислотонакопителю, практически вымерла растительность.

Очевидцы сообщают о резком и едком запахе, который ощущается в районе катастрофы. На берегу кислонакопителя, согласно свидетельствам, природа практически умерла.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. ​Пострадали от него и жители села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

В дальнейшем было установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуируют детей и женщин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Экологическая катастрофа в Крыму
Теги: #Крым#катастрофа#выбросы