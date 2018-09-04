Природа умерла: в соцсетях появились страшные фото оккупированного крымского поселка после «химатаки»
В сети обнародованы фото из села Перекоп (Армянск) на севере оккупированного Крыма, пострадавшего от выброса ядовитых химикатов из кислонакопителя завода "Титан".
На представленных фотографиях можно видеть, что на улицах, находящихся в непосредственной близости к кислотонакопителю, практически вымерла растительность.
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 сентября 2018 г.
Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.
Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g
Очевидцы сообщают о резком и едком запахе, который ощущается в районе катастрофы. На берегу кислонакопителя, согласно свидетельствам, природа практически умерла.
с.Перекоп— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 сентября 2018 г.
На берегу кислотоотстойника
природа умерла
ЭВАКУАЦИЯ!
Армянск
Здесь так красиво
Я перестаю дышать pic.twitter.com/kUdyS6EVdS
Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали от него и жители села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.
В дальнейшем было установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуируют детей и женщин.