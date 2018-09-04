Природа умерла: в соцсетях появились страшные фото оккупированного крымского поселка после «химатаки»

На улицах, находящихся в непосредственной близости к источнику выброса химикатов, практически вымерла растительность.

В сети обнародованы фото из села Перекоп (Армянск) на севере оккупированного Крыма, пострадавшего от выброса ядовитых химикатов из кислонакопителя завода "Титан".

На представленных фотографиях можно видеть, что на улицах, находящихся в непосредственной близости к кислотонакопителю, практически вымерла растительность.

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 сентября 2018 г.

Очевидцы сообщают о резком и едком запахе, который ощущается в районе катастрофы. На берегу кислонакопителя, согласно свидетельствам, природа практически умерла.

с.Перекоп

На берегу кислотоотстойника

природа умерла

ЭВАКУАЦИЯ!

Армянск

Здесь так красиво

Я перестаю дышать pic.twitter.com/kUdyS6EVdS — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 сентября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. ​Пострадали от него и жители села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

В дальнейшем было установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуируют детей и женщин.