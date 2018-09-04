"Химатака" в Крыму: оккупанты закрыли завод, детей эвакуируют (фото)

Неподалеку от КПВВ "Чаплинка" военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.

На Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

В течение последней недели пограничники Херсонского отряда, на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода "Титан".

Армянск

Жизнь на кислоте

Посмотрите-это страшно

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/rZEXl0Vnri — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 сентября 2018 г.

В частности, неподалеку от КПВВ "Чаплинка" военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.

Пограничники оповестили о загрязнении органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.

В то же время российское агентство "ТАСС" сегодня сообщает, что работу завода "Титан" решили остановить на две недели. Такое решение принял так называемый "глава республики" Сергей Аксенов.

"Сегодня ночью ... впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание", - сказал он.

"Принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного - с мамами ... отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства", - добавил Аксенов и объявил каникулы на две недели.

При этом по его словам, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске нет.

В то же время Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой запрещает детям в садиках и школах Армянска гулять на улице. Однако на учебу они пошли по расписанию, 1 сентября состоялись торжественные линейки.

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Как сообщает "Обозреватель", в Армянске местные жители жалуются на то, что каждую ночь окисляются все металлические предметы, кое-кто уже ходит в масках по улицам, а часть людей покинули город.

"Ничего не изменилось за эту неделю. Каждое утро встаем и смотрим, как ржавчина покрыла нашу мебель на кухне, как потемнели ворота. Дышать бывает очень тяжело. Наши соседи уже уехали вместе с детьми, сказали не вернутся, пока ситуация не изменится. Нам ехать некуда, да и работаем тут", - рассказывает местная жительница.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. ​Пострадали от него и жители села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.