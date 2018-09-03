Глобальное потепление изменит ландшафт Земли до неузнаваемости

И все это произойдет еще до конца нынешнего века.

Всего за 100 лет Земля может превратиться в неузнаваемый, чужой для нас мир. А известные на сегодня экосистемы на планете исчезнут.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что, изучив более 500 древних записей о климате, ученые пришли к выводу, что нынешнее глобальное потепление подобно тому, через что наша планета прошла во время предыдущего ледникового периода. И глобальный сдвиг в биологическом многообразии произойдет снова.

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Во времена предыдущего Ледникового максимума, когда лед покрыл почти всю Северную Америку, Азию и Северную Европу, планета прогревалась примерно на 4-7 градусов по Цельсию. Через 10 тысяч лет он растаял, а после этого появились совершенно новые экосистемы, которые существуют ныне.

Климатологи убеждены, что если выбросы парниковых газов в атмосферу будут происходить в том же темпе, что и сейчас, температура на Земле вырастет на 4 градуса по Цельсию уже к 2100 году. Международная команда исследователей проанализировала сотни палеонтологических записей, чтобы определить, как планета отреагирует на такое потепление за 100-150 лет. Они пришли к выводу, что если человечество не сократит радикально выделение парниковых газов, земные экосистемы предстанут перед угрозой «большой трансформации». По их мнению, в худшем случае большие изменения произойдут в ближайшие 100 лет.

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«Вся растительность на планете сейчас стоит перед серьезным риском композиционных и структурных изменений при отсутствии значительного сокращения выбросов. Большинство этих изменений произойдет в течение 21 века, особенно в тех регионах, где нарушения растительного мира усиливаются или ускоряются влиянием людей. Много новых экосистем, которые придут на смену, будут отличаться составом, структурой и функциональностью. Вероятно, они будут не устойчивыми из-за постоянных изменений в климате. Состояние равновесия не будет достигнуто до начала 22 века или позже», - отметили ученые в своих выводах.

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Соавтор исследования Джонатан Оверпек из Мичиганского университета сказал, что человечеству стоит готовиться к серьезным побочным эффектам, которые будут угрожать обеспечению водой и пищей.

«Если мы оставим климат на самотек, растительность этой планеты станет совершенно другой, чем сейчас. А это создаст большой риск для многообразия видов», - сказал он.