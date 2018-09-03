Оккупанты экокатастрофой в Крыму хотят разжалобить Киев для возвращения воды на полуостров – Чубаров

Политик подчеркнул, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравлению вокруг завода "Крымский титан" является деокупация Крыма.

Оккупанты начали осторожное зондирование возможности возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Он отметил, что сейчас в качестве аргументов, призванных разжалобить официальную власть Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода «Крымский титан». «По утверждению российских оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, мол, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей», – отметил Чубаров.

Политик подчеркнул, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравлению вокруг завода "Крымский титан" является деокупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода .

«При этом, отметим, что настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является стремление любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим...», – добавил Чубаров.