Экологическая катастрофа на Донбассе угрожает всей Европе - Аваков

Арсен Аваков отметил, что украинская власть не имеет достоверной информации о ситуации на опасных объектах на временно оккупированных территориях Донбасса и уровне опасности от имеющихся природных и техногенных процессов.

Экологическая катастрофа на Донбассе, вызванная вооруженной агрессией РФ, угрожает всей Европе, поэтому деоккупация региона должна стать «архиважным» вопросом мировой политики.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в статье для ZN, UA.

Он привел лишь несколько фактов, свидетельствующих о масштабности экологической катастрофы на временно оккупированных территориях.

Так, по данным Авакова, в городе Бунге Донецкой области (до 2016 года - Юнокоммунаровск) есть объект «Кливаж», разрушение которого приведет к радиоактивному заражению Азовского, Черного морей и больших территорий в Украине и за рубежом.

«Вероятнее всего, большинство из вас не знали, что в 1979 году в шахте "Юный коммунар" (город Бунге, Донецкая область) на глубине 900 метров был осуществлен экспериментальный подземный ядерный взрыв мощностью 300 тонн тротила. В результате образовалась стеклянная радиоактивная капсула, содержащая радиоактивные изотопы стронция, цезия и плутония (объект «Кливаж»). В случае ее разрушения произойдет очень сильное радиоактивное загрязнение подземных вод, которое распространится на огромную территорию. Как сообщили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, в апреле 2018 года оккупанты остановили насосы, которые откачивали из "Юнкома" воду», - отметил Аваков.

По оценке специалистов, шахтные воды в период от года до двух могут достичь критического уровня реки Булавонки, после чего произойдет размывание почвы, фактически проваливание под землю города Бунге и разрушение объекта "Кливаж". Затем радиоактивная вода попадет в реки Кальмиус и Северский Донец, затем - в Азовское, а далее и в Черное море. Загрязнение внутреннего моря превысит норму в сотни раз. Радиоактивное заражение распространится не только на Украину, но и на соседние государства.

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Кроме того, в пгт Новгородское Донецкой области, вблизи Торецка, расположен фенольный завод, который сбрасывает в своих отстойников фенолы, фенольные соединения, серную кислоту, формальдегиды, нефтепродукты, нафталин и другие химические вещества, попадание которых в почву может привести к тяжелейшим экологическим последствиям. По оценкам специалистов, в отстойниках находится 270 тонн фенола и фенольных соединений. В случае прорыва дамбы химикаты поподут в реку Кривой Торец, далее - в Северский Донец, а затем - в Азовскок море.

В границах Должанска Луганской области расположены 45 тлеющих отвалов. В результате концентрация сероводорода в городе в 45 раз превышает допустимые нормы. Кроме сероводорода, тлеющие промышленные отходы выбрасывают в атмосферу много тяжелых и редкоземельных элементов, концентрация которых на сегодняшний день не известна.

В то же время в районе Горловки уровень шахтных вод поднялся с 1,5 километров в 2014 году до 400 метров на сегодняшний день. В случае их выхода на поверхность уровни загрязнения водного бассейна на огромных территориях будут катастрофическими. Повышение уровня "мертвой" воды и подтопления вызваны прекращением работы насосов, которые откачивали шахтную воду даже на закрытых шахтах. Теперь эти насосы массово отключаются, а оборудование и электросети на шахтах разворовываются.

По результатам экологического мониторинга восточных территорий, проведенного в 2017 году в рамках совместного проекта координатора проектов ОБСЕ и Минприроды, ситуация с загрязнением поверхностных и подземных вод в регионе достигла критического уровня.

Согласно спутниковому мониторингу, в результате подтопления донбасских шахт территория Донецка уже просела в среднем на 25 см, а в отдельных районах города - от 53 до 92 см. На Донбассе сейчас насчитывается 36 остановленных шахт, их оборудование разграблено, а горные полости затапливаются токсичными водами, вследствие чего проседает грунт. Еще 70 шахт сейчас находятся в стадии ликвидации и будут неизбежно затоплены.

По словам Авакова, это только пять конкретных примеров, но каждый из них - только часть масштабных процессов разрушения экосистем региона.

«Подтопление шахт, просадка грунтов, выход "мертвой" воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемов, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий - это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и даже не для Украины в целом. Каждый из них также является реальной и достаточно близкой во времени угрозой для соседних европейских стран и может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента», - подчеркнул министр.

Он отметил, что в настоящее время украинская власть не имеет достоверной информации о ситуации на опасных объектах и уровне опасности от имеющихся природных и техногенных процессов.

Аваков предположил, что проблема уже настолько глубока, что требует неотложной широкомасштабной международной операции для ликвидации последствий "хозяйствования" оккупационной власти на захваченных территориях.

«Такая операция возможна только при условии прекращения военных действий и в рамках комплексного процесса по деоккупации Донбасса. А это делает деоккупацию архиважным вопросам мировой политики», - подчеркнул министр.