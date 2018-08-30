Оккупанты объяснили экологическую катастрофу в Крыму жарой и отсутствием осадков

Руководству предприятия, на котором произошел выброс ядовитых веществ, грозит лишь административная ответственность.

Так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Игорь Михайличенко заявил, что причиной выбросов вредного вещества на севере Крыма являются жара и длительное отсутствие осадков.

Читайте такжеОккупированный Севастополь заполонили полчища крыс: в Сети показали шокирующие фото

«По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции». Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», – цитируют слова Михайличенко «Крым.Реалии».

По словам представителя оккупационного правительства, рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.

Ранее сообщалось об экологической катастрофе на севере Крыма. На загрязнение воздуха серной кислотой жаловались жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя.

У жителей фиксировали похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда. Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.