«Экологическая катастрофа» под Николаевом: в Новой Одессе речная вода приобрела розовый цвет от вредных выбросов (видео)

В мэрии проблемы не замечают и утверждают, что все анализы воды в норме.

В Новой Одессе вода в реке Южный Буг приобрела розовый оттенок. Местные жители сетуют на жуткую вонь и говорят, что причина проблем – вредные выбросы с местного маслозавода.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам местных, вредные вещества попадают в реку и в грунтовые воды.

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«Мы все болеем, это просто экологическая катастрофа», - отметила одна из местных жительниц.

Как утверждается в сюжете, на бумагах стоков, которые загрязняют воду, не существует. Соответствующую трубу завод должен был перекрыть еще 5 лет назад. Тем не менее, в мэрии проблемы не замечают и уверяют, что все анализы воды в норме.

Совсем другие результаты исследований у Областного управления экологии. После жалоб людей экологи приняли собственные пробы воды. Результаты поразили чиновников: зафиксировано значительное превышение загрязняющих веществ в выбросах.

По выводам управления, к нарушителям должны быть применены штрафные санкции.

Ранее УНИАН сообщал об экологической катастрофе на севере Крыма. На загрязнение воздуха серной кислотой жалуются жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя.