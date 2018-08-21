Киевлянам посоветовали не купаться на официальных пляжах столицы

Госпродпотребслужба ссылается на результаты исследований проб воды в водоемах.

Качество воды в водоемах на всех 13 официальных городских пляжах столицы пока не соответствует санитарным требованиям.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, ссылаясь на проведенные ГУ «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах столицы, где возможен отдых с купанием.

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Так, вода загрязнена на пляжах «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Центральный», «Радуга», «Тельбин», «Веселка», «Черторой», «Галерный", «Пуща-Водица", «Вербный».

В то же время отмечается, что пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих в зонах рекреации (пляжах) г. Киев, отобранные на пляже «Золотой», «Молодежный», «Венеция», «Веселка», «Детский» соответствуют требованиям ДСанПиН 2.2.4 -171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

«Уважаемые киевляне и гости столицы, обратите внимание относительно возможности пользования пляжами «Детский»,«Венеция»,«Молодежный»,«Золотой»,«Предмостная Слободка»,«Центральный»,«Радуга»,«Тельбин»,«Веселка», «Черторой», «Галерный», «Пуща Водица» и «Вербный» исключительно с зонами отдыха без купания до улучшения показателей качества воды в водоемах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле, 114 украинских пляжей и рекреационных зон в Украине не рекомендованы для купания, поскольку в них зафиксировано микробное загрязнение - лактопозитивные кишечные палочки.