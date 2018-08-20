Глобальное потепление делает все дожди потопами, а солнечные дни – адски жаркими

Ученые говорят, что из-за замедления глобальных воздушных потоков человечество ждет реальность «чрезвычайных крайностей».

Летняя погода в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии все чаще будет затяжной и невыносимой. На это указывают результаты нового климатического исследования, которые объясняют, почему потепление в Арктике делает тепловые волны более частыми и более опасными в других частях планеты.

Как сообщает The Guardian, все дело в том, что повышение температуры в Арктике замедлило циркуляцию воздушных потоков и других крупных планетарных ветров. Это означает, что фронты высокого и низкого давления остановились на своих местах. И погода становится менее умеренной.

Читайте такжеПотекли "реки": синоптики объяснили, почему ночная гроза затопила центр Киева (фото)

Авторы исследования из Потсдамского института исследования климатического воздействия предостерегают, что это может привести к «экстремальным крайностям», которые возникают, когда аномально высокие температуры сохраняются на протяжении длительного времени, превращая солнечные дни в тепловые волны, сухую погоду в эпидемию лесных пожаров, а дожди в потопы.

«Этим летом мы видели очень большую интенсивность тепловых волн. Эта тенденция продолжается и это очень настораживает, особенно в средних широтах: в ЕС, США, России, Китае», - сказал один из авторов исследования Дим Соумоу.

Читайте такжеThe Guardian: Глобальное потепление поджарит города и сделает жизнь невыносимой

«Краткосрочные тепловые волны довольно приятные. Но длительные периоды жары будут иметь влияние на общество. Они повлияют на аграрное производство. Урожаи уже в этом году сократились. Тепловые волны могут негативно влиять на человеческое здоровье», - добавил он.

Остановка циркуляции уже давно тревожит климатологов, хотя раньше они были сосредоточены на зимних погодных закономерностях. Новое исследование же обращает внимание на летние тенденции. В документе говорится о том, что планетарные системы ветров теряют свою способность менять погоду. Одной из причин этого ученые называют парниковые газы, количество которых увеличилось в атмосфере из-за деятельности человечества.