В сети показали одну из крупнейших в Европе колоний фламинго в разгар брачного сезона (видео)
10:47, 16 августа 2018Экология
176 0
Фламинго уже празднуют пополнение: две с половиной тысячи птенцов.
Тысячи фламинго собрались в испанской провинции Малага / скриншот видео ТСН
Тысячи фламинго в разгар брачного сезона собрались в испанской провинции Малага.
Читайте такжеПтичий рай посреди Европы
Как говорится в сюжете ТСН, ежегодно тысячи фламинго в заповеднике ищут себе пару. Эта колония птиц – одна из крупнейших в Европе.
С апреля они собираются на "брачной территории" вблизи болота. А сейчас уже празднуют пополнение: две с половиной тысячи птенцов. Ежегодно в заповедник съезжаются орнитологи и сотни волонтеров, проверяют состояние птиц, берут анализы и делают замеры.
Тысячи фламинго в разгар брачного сезона собрались в испанской провинции Малага
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter