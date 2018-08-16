В сети показали одну из крупнейших в Европе колоний фламинго в разгар брачного сезона (видео)

10:47, 16 августа 2018
Экология
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Тысячи фламинго собрались в испанской провинции Малага / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, ежегодно тысячи фламинго в заповеднике ищут себе пару. Эта колония птиц – одна из крупнейших в Европе.

С апреля они собираются на "брачной территории" вблизи болота. А сейчас уже празднуют пополнение: две с половиной тысячи птенцов. Ежегодно в заповедник съезжаются орнитологи и сотни волонтеров, проверяют состояние птиц, берут анализы и делают замеры.

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Теги: #Испания#птицы