The Guardian: Глобальное потепление поджарит города и сделает жизнь невыносимой

Когда температура возрастет до 50 градусов, человеческие клетки начнут жариться, целые виды животных вымрут, а общество поделится на тех, у кого есть доступ к кондиционеру, и тех, у кого нет.

Представьте себе город в 50 градусов по Цельсию. Тротуары пустые, парки умолкли, целые районы кажутся безлюдными. Никто без необходимости не хочет выходить на улицу в светлое время суток.

Лишь ночью, будто в книгах Герберта Уэллса, жители появляются на улицах, хотя температура такая высокая, что даже темнота не приносит облегчение. С неохлажденным воздухом поступают так же, как со сточной водой – лучше смыть и прогнать как можно скорее.

Школьные площадки до ужаса тихие, поскольку дети прячутся внутри. В самые жаркие часы дня работать на улице запрещено. В поле зрения только те люди, у которых нет доступа к кондиционеру, кому некуда деваться от полотна жары. Это бездомные и нелегальные работники. Общество разделено на «охлажденных» и «раскаленных», фантазирует The Guardian.

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Тем, у кого нет возможности укрыться где-то в здании, приходится полагаться лишь на тень или на мокрую тряпку, вывешенную перед вентилятором. Строители, рикши и уличные стервятники замотаны с головы до пят, стараясь не перегреваться. Тем временем, богачи передвигаются от одной охлажденной среды к другой: из дома в машину, потом в офис, спортзал, торговый центр.

Асфальт нагревается до температуры, на 10-20 градусов по Цельсию выше, чем воздух. Можно реально пожарить яичницу на тротуаре. Собаки рискуют заработать ожоги на прогулке, поэтому их больше не выпускают на улицу. В целом же животных стало меньше. Многие виды млекопитающих и птиц или вымерли, или мигрировали в более прохладные края, расположенные выше над уровнем моря. Рептилии, не способные регулировать температуру своего тела или существенно расширить свой ареол, хуже всего переживают адаптацию. Даже насекомые страдают.

Может в начале, когда был только жаркий период, довольные потребители просто тратили больше денег, покупая очки от солнца, купальники, принадлежности для шашлыков, садовую мебель и пиво. Но восторг от новизны быстро исчез, когда безжалостный солнечный свет стал нормой. Потребители стали более капризны. Электросети перегружены системами кондиционирования. А жара стала реальной проблемой.

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Температура меняет и поведение. Аппетит падает, поскольку тело избегает термального эффекта от потребления пищи, а темперамент становится более резким, сопровождаясь, вероятно, преступностью и беспорядками. Но в итоге наступает летаргия, когда тело выключается, а длительные периоды на открытом пространстве становятся опасными.

Больницы столкнулись со скачком количества госпитализаций из-за тепловых ударов, проблем с органами дыхания и других болезней, которые обостряются при высоких температурах. Из-за некоторых из них в больницах создаются специальные отделения. Пожилые люди, больные и страдающие от лишнего веса в зоне особого риска. Смертность растет.

На отметке в 50 градусов по Цельсию, на полпути к температуре кипения воды и более чем на 10 градусов выше нормальной температуры тела, жара становится токсичной. Человеческие клетки начинают жариться, кровь загустевает, мышцы блокируют легкие, а мозг задыхается из-за недостатка кислорода. В засушливых условиях пот – встроенная система охлаждения тела – может уменьшить вред. Но эта защита ослабевает, если воздух уже влажный.

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Так называемая «температура влажного шара» при 35 градусах по Цельсию может быть смертельной, если даже самый закаленный человек проведет в ней несколько часов. Поэтому ученые предупреждают, что климатические изменения сделают такие условия все более распространенными в Индии, Пакистане, на юго-востоке Азии и частично в Китае. Даже согласно самым оптимистическим прогнозам, эксперты говорят, что к 2100 году половина населения мира будет под воздействием смертельной жары в течение 20 дней на год.

Еще не так давно 50-градусная жара считалась аномалией, но сейчас она становится распространенным явлением. В начале этого года 1,1 миллион жителей города Невебшах в Пакистане столкнулись с наиболее жарким апрелем на Земле за всю историю, когда температура подскочила до 50,2 градусов. В соседней Индии два года назад город Фалоди изнывал от жары в 51 градус. И это был самый жаркий день в истории страны.

Профессор Университета Пердью в штате Индиана Дев Нийоги, который также возглавляет департамент городской среды Американского метеорологического сообщества, стал свидетелем того, как жара влияла на города. Эти наблюдения он собрал во время рабочей поездки в Нью-Дели и Пуне в 2015 году, когда Индия страдала от тепловой волны, убившей более 2 тысяч человек.

«Происходят физические изменения. Покрытие дорог начинает плавиться, районы становятся тихими, потому что люди не выходят на улицы, а вода испаряется из земли, как пустынный мираж», - вспоминает ученый.

«Мы должны надеяться, что не увидим, что произойдет при 50 градусах. Это будет неизведанная территория. Инфраструктура разрушится, а службы экосистемы начнут выходить из строя, что будет иметь долгосрочные последствия», - сказал Нийоги.

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Несколько городов в регионе Персидского залива уже начинают привыкать к такой жаре. Басра, население которой насчитывает 2,1 миллиона человек, зафиксировала температуру в 53,9 градусов по Цельсию два года назад. Кувейт и Доха переживали 50-градусную жару за последнее десятилетие. В городе Курият на побережье Омана даже ночью в начале этого лета температура была выше 42,6 градуса. Это самая высокая «малая» температура, которую когда-либо фиксировали в мире.

На Australian open в Мельбурне этим летом теннисисты шатались, словно боксеры после серии пропущенных ударов, когда температура поднялась до 40 градусов. Даже прогулка на улице может угнетать при высоких температурах.

«Взрыв жары, как из доменной печи... буквально кажется апокалиптическим и угрожающим для жизни», - сказал профессор экологии Университета Монаш в Мельбурне Найджел Таппер, комментируя зафиксированный в городе температурный рекорд на уровне 48 градусов.

«Передвигаться по улице в течение более чем нескольких минут невозможно», - добавил он.

Австралийский ученый отметил, что предчувствие беды усиливается еще и лесными пожарами.

«Остается только спрашивать: как этот город может функционировать при таких условиях? Что мы можем сделать, чтобы гарантировать, что город будет и дальше обеспечивать важные услуги в таких условиях? Что можно сделать, чтобы сократить температуру в городах?», - говорит Таппер.

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Вопрос о том, как остудить плотно населенные города, сейчас имеет высокий приоритет в политической и академической повестке дня, говорит Нийоги, который на прошлой неделе был сопредседателем симпозиума по вопросам урбанистического климата. Города можно модифицировать, чтобы сократить температуру с помощью мер экономии воды, создание теней и теплоотводов. Во многих местах по всему миру эти изменения уже проводятся. При 50-градусной жаре жизнь в городах может быть более приемлемой, если вокруг домов будут пышные зеленые зоны. Башни можно оснастить системами «умной тени», которая будет реагировать на передвижение солнца по небосклону в течение дня. Тротуары и крыши нужно оснащать покрытиями с высоким уровнем отражения света. Системы поглощения тумана и поля возобновляемых источников энергии должны обеспечивать необходимым электроснабжением системы кондиционирования без увеличения выбросов парниковых газов.

Но с учетом рекордных показателей, которые растут быстрее, чем базовые, Нийоги подчеркивает, что изменений требует не только то, как построены города, но и как они организованы и как мы живем в них. Во-первых, стоит обратить внимание на то, что приближается. Изменения будут не столь резкими и яростными, как, к примеру, наводнения или тайфуны. Но они могут привести к еще большим разрушениям.

«Жара другая. Никто не видит, как температура постепенно растет до 50 градусов. Она может застать людей врасплох», - сказал Нийоги.