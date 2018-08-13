Косатка-мать больше двух недель плавала с трупом своего детеныша

Ученые говорят, что морской хищник родился нежизнеспособным из-за недоедания матери.

Косатка по кличке J35 проплыла больше тысячи километров за более чем две недели, в течение которых она толкала мертвое тело своего новорожденного малыша в акватории вблизи полуострова Олимпик в штате Вашингтон, США.

Самка косатки толкала тело мертвого детеныша каждый раз, когда оно начинало тонуть. Биологи встревожены таким «туром скорби». Ведь это может подорвать здоровье самой безутешной матери, пишет Newsweek.

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«Я очень встревожена здоровьем и психическим состоянием J35. Даже если ее родственники будут ее поддерживать и делиться с ней рыбой, она может все равно не получить необходимое количество пищи, чтобы восстановить массу тела после изнурительной беременности и недель скорби», - сказала ученый из Университета Вашингтона Дебра Гилис.

По словам директора Центра исследования китов Кена Балкомба, поведение неутешительной косатки странно. Однако, больше удивляет не то, что она толкает труп своего детеныша, как то, как долго она это делает. Печальная история J35 указывает на большую проблему для косаток в регионе. По словам Балкомба, их выживание зависит от вида лососей под названием чавыча. Но популяция этих рыб резко сократилась в акватории.

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«Мы уже давно указывали на то, что рибоедные косатки все больше худеют. И смертность среди них растет. Это детеныш родился не жизнеспособным, потому что матери не хватило еды», - пояснил эксперт.

Впрочем, несмотря на все опасения за жизнь J35, косатка наконец покинула тело мертвого детеныша, когда оно начало разлагаться. Сейчас, как сообщает Fox News, она вернулась к нормальной жизни и охотится сама.