В оккупированном Крыму горит заповедное урочище "Уч-Кош" (видео)

В данный момент посещение горнолесной зоны в районе урочища "Уч-Кош" запрещено.

В аннексированном Крыму второй день продолжается пожар в районе урочища Уч-Кош, между Ялтинским и Крымским заповедниками.

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Как сообщается на сайте подконтрольного оккупантам «Главного управления МЧС» в Крыму, по состоянию на 15:00 12 августа площадь пожара составляет 19 га.

К тушению привлекают дополнительные силы, в том числе авиацию и волонтеров.

Указано, что в данный момент посещение горнолесной зоны в районе урочища "Уч-Кош" запрещено.

Информация о возгорании лесной подстилки в урочище «Уч–Кош» (городской округ Ялта) поступила к чрезвычайным службам 11 августа, в 16:21.

Тем временем, в соцсетях появилось видео пожара под Ялтой.

Напомним, в августе прошлого года в Крыму на территории античного Пантикапея вспыхнул пожар. Огонь уничтожил растительность в районе места проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются популярной достопримечательностью и одной из «визитных карточек» Керчи.