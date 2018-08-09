Швеция призывает доедать и лучше подбирать продукты ради остановки глобального потепления

Проблема в том, что объедки и испорченные продукты стали огромным источником парниковых газов, которые не меньше автомобилей вредят окружающей среде.

Мало кто это понимает, но содержимое холодильника может иметь большее влияние на климат, чем автомобиль в гараже или топливо, которое обогревает дом. Именно поэтому североевропейские страны, а в частности Швеция, настаивают, что простой акт жевания может быть лучшим и доступным способом бороться с климатическими изменениями.

Об этом на страницах Newsweek пишет министр окружающей среды Швеции Каролина Ског. Обычно, дискутируя на тему систем питания, их влияния на окружающую среду, здоровья и социального благосостояния, принято говорить о производстве продуктов и об аграрной промышленности. А самому процессу потребления пищи никто внимания не уделяет. В частности, последствиям того, что едят люди и как питаются их семьи.

Читайте такжеЗемля может превратиться в непригодную для жизни теплицу

В мире на системы питания приходится 20-30% от всех выбросов парниковых газов. И это не вспоминая уже о потере биологического разнообразия, влияния на поставки чистой питьевой воды и локализованного загрязнения. Конечно, аграрные практики должны быть улучшены, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу и минимизировать вред для экологии. Однако, исследования показывают, что эффективные политические подходы к самому только производству продовольствия не помогут выполнить Парижское климатическое соглашение. Что и как мы едим тоже требует изменений.

Более того, болезни, связанные с диетами, теперь среди лидирующих факторов, которые вызывают преждевременную смерть. Из-за несбалансированности в системах питания различных стран два миллиарда людей в мире страдают от избыточного веса. В это же время другие миллиарды людей сталкиваются с нехваткой питательных веществ, а 800 миллионов жителей планеты вообще недоедают. Очевидно, существующие системы питания не работают.

Читайте такжеКлимат на Земле может измениться навсегда к 2050 году - ученые

Поэтому шведский министр предлагает наконец обратить внимание на домашнюю кухню, на столовые в школах, рестораны, где человеческие решения как клиентов имеют отличную возможность улучшить охрану здоровья на планете, на проблемы которой уже нельзя закрывать глаза.

«В Скандинавском регионе мы выяснили, как влиять на силу пищи. Один урок, который мы усвоили, состоит в том, что сосредоточившись на диетах и блюдах вместо просто потребления, мы можем увидеть более целостную версию того, что и как мы едим. После этого мы можем разработать лучшие политические подходы, которые объединят проблемы окружающей среды, социальных нужд и питания. Наши диеты меняются и становятся более существенными и здоровыми», - замечает Ског.

Шведский министр подчеркивает, не смотря на региональные и культурные различия, связанные с едой, политика может напрямую влиять на то, как люди получают еду, что они едят и как много помой и мусора выбрасывают. Это может помочь отказаться от нездоровых вариантов и поощрить людей покупать и готовить еду, которая лучше для климата, безопаснее для работников сферы питания и здоровее для потребителей.