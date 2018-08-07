Утечка азотной кислоты на Днепропетровщине: полиция назвала причину (фото, видео)

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 267 УК.

Полиция открыла уголовное производство по факту утечки азотной кислоты из автоцистерны на Днепропетровщине.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, предварительной причиной утечки является неисправность сливного крана.

"В ходе начатого по ч. 1 ст. 267 (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) уголовного производства будут установлены причины утечки химического вещества и лица, которые могут быть причастны к этому", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям всего в цистерне находилось 24 т азотной кислоты. В отсеке, где произошла утечка, находилось 8 тонн, 4 тонны из которых водителю авто удалось перекачать в свободный отсек.

"Количество азотной кислоты, которая вытекла, составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. метров", - сообщили в ГСЧС.