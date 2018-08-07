Земля может превратиться в непригодную для жизни теплицу

Ученые предостерегают, что дальнейшее загрязнение окружающей среды может повлечь цепную реакцию, которая превратит планету в непригодную для жизни знойную пустыню.

Планета Земля может превратиться в этакую гигантскую «теплицу» из-за сочетания последствий от ряда экологических процессов, таких как таяние вечной мерзлоты, вырубка лесов и таяние морского льда.

Как пишет Newsweek, ученые подсчитали, что в таком состоянии средняя температура на планете будет выше на 4-5 градусов по Цельсию от нормы, которая наблюдалась до индустриальной эры. Это на 2 градуса выше, чем предусматривает Парижская климатическая сделка.

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Большинство экспертов утверждают, что сохранение температуры ниже этого порога жизненно необходимо для избежания худших последствий климатических изменений. Но новое исследование указывает на то, что даже если все государства мира выполнят требования Парижского климатического соглашения, этого все равно будет не достаточно. Ученые из Австралийского национального университета и Стокгольмского центра устойчивости отмечают, что человечеству как можно скорее нужно перейти на экономику с нулевыми выбросами парниковых газов. Сейчас средняя температура на планете превышает на один градус по Цельсию норму времен доиндустриальной эры. И каждые 10 лет она увеличивается на 0,17 градуса.

«Но выбросы парниковых газов от деятельности людей не самый главный фактор, который определяет температуру на Земле», - сказал эксперт Уилл Стеффен.

«Наше новое исследование указывает на то, что вызваное человечеством глобальное потепление на 2 градуса по Цельсию может запустить в системе Земли процессы, которые часто называют «реакцией», которые будут усиливать потепление, даже если мы совсем прекратим загрязнять атмосферу», - пояснил он.

«Чтобы избежать этого сценария, нужно изменить суть человеческой деятельности с эксплуатации Земли на управление земной системой», - считает Стеффен.

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Ученые определили 10 естественных «реакций» на деятельность человека, которые могут быть необратимыми и превратят планету на непригодную для жизни. Среди таких процессов потеря летнего льда в Арктическом море, сокращение льдов на полюсах планеты, ослабление поглощения углерода океаном и почвами, рост бактерий в акваториях, снижение тропических лесов вокруг Амазонки, сокращение количества лесов в мире, потеря гидратов метана на дне океана.

«Эти элементы могут спровоцировать целый эффект домино. Как только произойдет один из них, оно подтолкнет Землю к другому и так далее. Будет очень трудно не позволить всем домино упасть. Превращение многих мест на земле на непригодную для жизни «теплицу» станет реальностью», - сказал директор Стокгольмского центра устойчивости Иоганн Рокштерм.