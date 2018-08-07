В небо поднялось ядовитое облако: под Днепром произошла утечка азотной кислоты (фото, видео)

По состоянию на 16:00 спасатели остановили вытекание кислоты. Решается вопрос о доставке на место нейтрализующего вещества.

В Петриковском районе на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) на Днепропетровщине из автоцистерны вытекла азотная кислота.

По предварительной информации, в цистерне перевозили около 8 тонн ядовитого вещества, сообщает "Информатор".

В небо поднялось ядовитое оранжевое облако. Приехавшие на место спасатели, сделали водный занавес для осаждения паров.

По состоянию на 16:00 спасатели остановили вытекание кислоты. Решается вопрос о доставке на место нейтрализующего вещества.

Сообщается, что в происшествии пострадавших нет. Ближайший населенный пункт от аварии находится на расстоянии 3 километров.

На месте также работают сотрудники полиции.

Справка УНИАН. Жидкая азотная кислота и особенно ее пары действуют на организм человека исключительно активно и вызывают раздражение дыхательных путей, отек легких, головную боль. Вдыхание паров азотной кислоты в течение непродолжительного времени может привести к отравлению со смертельным исходом. При попадании на кожу азотная кислота производит сильные, долго не заживающие ожоги.

Как сообщал УНИАН, в июле в Варшаве произошла утечка токсичных веществ, пострадали по меньшей мере 14 человек.