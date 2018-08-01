Руслана в кожаных штанах и топе похвасталась фигурой на фоне своего экодома (фото)

Перед камерой Руслана позировала в черном топе и кожаных штанах.

Руслана в очередной раз очаровала сеть снимками из своего эко-дома. Звезда снялась в стильной фотосессии возле имения и показала прекрасную физическую форму.

"Мой дом и студия собирает энергию солнца и ветра, что дает мне вдохновение. Эту энергию хочется совершенствовать бесконечно ... Солнце всегда светит нам, ветер всегда с нами! И нашей энергии достаточно, чтобы стать навсегда свободными", – написала Руслана, анонсировав выступление на День Независимости.

Перед камерой Руслана позировала в черном топе и кожаных штанах. Свой образ она дополнила черными кедами. Такой дерзкий look вокалистки привлек внимание пользователей сети к стройной фигуре звезды. Руслана засветила великолепный пресс и даже похвасталась физическими возможностями в эффектном прыжке.