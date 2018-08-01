Жара в ближайшее десятилетие начнет убивать людей в пять раз чаще

Чрезвычайно жарких периодов будет становиться больше, даже если страны по всей планете начнут сокращать выбросы парниковых газов.

Рост глобальных температур может привести к серьезному увеличению человеческих смертей из-за жары. А глобальные показатели смертности радикально подскочат уже в ближайшее десятилетие, - предостерегают ученые.

Как пишет Newsweek, частота периодов фатально высоких температур стремительно будет расти в почти всех регионах на планете, если интенсивность выбросов парниковых газов сохранится на нынешнем уровне. Даже если страны выполнят Парижское климатическое соглашение, смертность из-за жары все равно продолжит расти, хотя и менее стремительно.

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Ученые смоделировали потенциальные эффекты от изменений в росте выбросов парниковых газов, плотности населения и готовности к высоким температурам в более чем 400 сообществах в 20 странах между 2031 и 2080 годами. При этом, для сравнения они брали данные за 1971 год. Периодом аномальной жары считалось повышение температуры хотя бы на 5% от среднего показателя в этот отрезок года в течение двух и более дней.

Ученые подсчитали, что при самых худших условиях, когда выбросы парниковых газов и плотность населения высокие, а уровень готовности к жаре – низкий, смертность из-за жаркой погоды в США и Австралии будет больше в пять раз от зафиксированных ранее случаев. В тропических и субтропических регионах ситуация еще хуже. Самый негативный прогноз ученые дают Колумбии, Филиппинам и Бразилии, которые расположены близко к экватору.

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При условии высокой готовности к жаре, рост смертности от высоких температур все равно будет происходить во всех странах, кроме Молдовы и Японии, где, по мнению ученых, количество населения будет сокращаться. А в странах, таких как Великобритания, даже при наилучших условиях готовности и сокращения выбросов смертность от жары в ближайшее десятилетие удвоится.