Как спасти домашних животных от жары - советы и рекомендации (видео)

Жара становится слишком невыносимой, и страдают от нее не только люди, но и животные.

Украину накрыла обжигающая жара, и вместо удовольствия от летних дней, животные страдают.

Далее - несколько главных советов, как помочь своим домашним питомцам в жару и спасти их от перегрева.

Если ваш друг весь день проводит в квартире, обязательно оставляйте включенным кондиционер. Самое главное отрегулировать температуру, мощность, чтобы не простудить животное. Также питомца можно освежить махровым полотенцем, смоченным водой.

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Не оставляйте окна широко открытыми, животное может через них выпасть. Особенно такой способ "проветриться" любят кошки.

Не дайте животному страдать от обезвоживания. Оставьте пушистику достаточно воды, наполните сразу несколько мисок для питья. В жаркую пору не перекармливайте животное, позаботьтесь о том, чтобы в его рационе была легкая еда.

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Ни в коем случае не оставляйте собаку в запертой машине в жару. Ваш друг может получить тепловой удар и даже умереть. Если жара слишком сильная, выгуливайте собак в 6-7 утра, а вечером после 18:00. Днем старайтесь воздержаться от уличных прогулок.

Не обливайте домашнего любимца водой, лучше смочить ему лоб, нос, лапы, внешнюю поверхность ушей. Также в жару не рекомендуется коротко стричь своего компаньона – ведь у животных шерсть выполняет роль терморегулятора. И вы, желая помочь, можете навредить.