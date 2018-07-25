Ученые назвали причины аномальной жары и массовых лесных пожаров этого лета

И дело не только в глобальном потеплении.

На прошлой неделе власти Швеции пошли на необычный шаг. Стокгольм обратился к международному сообществу с просьбой помочь обуздать эпидемию лесных пожаров, которая продолжается уже несколько дней. После нескольких месяцев без дождей наступили недели высоких температур, которые превратили леса страны в пороховую бочку. Поэтому результат был неизбежным. По состоянию на конец прошлой недели в Швеции было 50 очагов возгорания, десяток из которых – за полярным кругом.

Будучи страной, которая славится прохладой и снегом, Швеция была не готова разобраться с такой ситуацией, пишет The Guardian, добавляя, что на призыв шведских властей откликнулись Норвегия и Италия. Однако, чрезвычайная ситуация в скандинавской стране – не новинка в Северном полушарии этим летом. В Северной Европе, Северной Америке, Африке и даже Арктике температура в этом году бьет все рекорды. В Канаде из-за жары погибли десятки людей. В Великобритании по той же причине расплавилась крыша Научного центра в Глазго.

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Но что же стало причиной такой невыносимой погоды? Что стоит за всеми пожарами, изувеченным имуществом и температурными рекордами? Ответ на эти вопросы не прост и кроется в сложной природе системы погоды на нашей планете.

Большинство ученых в первую очередь показывают пальцем на факторы, связанные с глобальным потеплением. Это наиболее очевидное объяснение. Впрочем, есть и те, кто замечает, что переоценивать роль климатических изменений в нынешней рекордной жаре не стоит.

«Действительно, трудно не поверить, что климатические изменения сыграли роль в том, что происходит сейчас в мире. В последние недели были зафиксированы экстремальные температурные рекорды. Однако стоит правильно оценивать влияние климатических изменений и четко понимать, что есть и другие факторы», - сказал Дэн Митчелл из Университета Бристоля.

Один из этих «других» факторов – высотные струйные потоки. Это узкие и быстрые воздушные течения, которые пролегают на высоте более 10 километров над поверхностью Земли и движутся с запада на восток, влияя на погоду по всему миру. Когда они интенсивные, происходят штормы. А бывают и случаи, когда эти потоки слабые. Поэтому на планете устанавливается спокойная и солнечная погода. И именно это происходит сейчас.

«Высотные струйные потоки сейчас чрезвычайно слабые. В результате высокое атмосферное давление сохраняется на протяжении длительного периода над одними и теми же регионами», - добавил Митчелл.

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Среди других факторов, которые принесли жару в Северное полушарие Земли, - это изменение температуры воды на поверхности северной части Атлантического океана. Этот феномен называют Североатлантической осцилляцией.

«На самом деле, ситуация очень похожа с той, которую мы наблюдали в 1976 году, когда у нас были такие же температуры воды в Атлантическом океане и неизменные воздушные потоки, которые сохраняли высокое давление над определенными регионами в течение длительного времени», - пояснил профессор Адам Скейф из Метеорологической службы.

Он добавил, что тогда, в 1976 году, Великобритания переживала наиболее жаркое и засушливое лето в 20-м веке. Однако, профессор Тим Озборн, который возглавляет подразделение изучения климата в Университете Восточной Англии, указывает на одно очень серьезное различие между нынешней жарой, и той, которая наблюдалась 42 года назад.

«Основа, на которую опираются эти процессы, очень разная. С 1976 года мы пережили несколько десятилетий глобального потепления, вызванного ростом углеродных выбросов в атмосферу, которое сильно повысило основную температуру на планете», - отметил ученый.

Он пояснил, что жара из-за замедления высотных струйных потоков будет наблюдаться все чаще. И она будет все жестче, потому что мир не сможет сдержать рост глобальной температуры менее чем на 2 градуса по Цельсию в этом столетии.