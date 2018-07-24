В 2017 году по всему миру было убито более 200 экоактивистов – Global Witness

Эти данные являются самыми высокими с 2001 года, когда Global Witness начала собирать данные.

Более 200 экологических активистов, которые противостояли масштабным проектам в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, были убиты в прошлом году.

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Об этом сообщает базирующаяся в Великобритании компания Global Witness, передает Радио Свобода.

По сообщению компании, она зафиксировала 207 случаев в 22 странах, где активисты были убиты во время защиты земель.

Эти данные являются самыми высокими с 2001 года, когда Global Witness начала собирать данные.

По сообщению компании, она нашла доказательства того, что правительственные силы безопасности ответственны за 53 этих смертей.

«Когда люди решаются выступать за свои права и требовать защиты окружающей среды, их подавляют самым жестоким образом», – заявил представитель Global Witness Бен Лезер.

Как говорится в отчете, Бразилия была самой опасной страной для экоактивистов в 2017 году. Там погибли 57 человек, в то время, как на Филиппинах – 48.