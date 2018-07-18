Экологические проблемы на Донбассе нельзя оставлять без внимания - ОБСЕ

В СММ ОБСЕ подчеркнули важность защиты инфраструктуры, что крайне важно для окружающей среды.

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подчеркивают, что экологические проблемы на востоке Украины, возникающие в результате вооруженного конфликта, нельзя оставлять без должного внимания.

Об этом говорится в сообщениях СММ ОБСЕ в микроблоге Twitter и социальной сети Facebook.

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«Экологические угрозы, возникающие в результате конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое живет и работает в этом районе, а также на сотрудников СММ ОБСЕ», - заявил председатель СММ ОБСЕ Эртурул Апакан в ходе заседания экономического и экологического комитета ОБСЕ в Вене.

В частности, он отметил, что эти угрозы представляют одновременный вызов для всех обеспокоенных сторон, а также для всего региона.

Апакан вновь повторил, что защита инфраструктуры имеет крайне важное значение для окружающей среды и должна быть общей ответственностью сторон.