«Она очень ласковая»: журналисты нашли хозяев пойманной в Киеве двухметровой змеи (видео)

По словам хозяев, самку питона зовут Шелби, она живет у них около двух лет.

Журналисты нашли хозяев двухметрового тигрового питона, накануне пойманного в Киеве зоозащитниками. К настоящему моменту питомца вернули домой.

Как отмечается в сюжете ТСН, съемочная группа решила опросить жителей ближайшего дома, ведь питон вряд ли приполз издалека. Хозяева животного нашлись почти сразу.

«Приехала ночью – питона нет. Я думала, она отползла под кровать, где-то спряталась», - рассказала хозяйка.

Хозяева показали видео и фото питона. По их словам, змею зовут Шелби, это самка. Когда-то у нее был друг, но его украли.

Владельцы змеи рассказали, что она живет у них около двух лет. Шелби очень ласковая и любит купаться.

«Кто-то держит пауков, кто-то собак, кто-то – змею. Она добрая. Ну да, хищница. Коты тоже хищники», - отметил хозяин питона.

По словам владельцев, змея выползла из квартиры через открытое окно. Сейчас Шелби дома – хозяева забрали ее у зоолюбителя, куда питона ранее привезли спасатели.

Накануне сообщалось, что в столице прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской. Змею поймали и передали специалисту.