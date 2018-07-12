Оккупированный Севастополь заполонили полчища крыс: в Сети показали шокирующие фото

На фотографиях видно, что крыс замечают не только на улицах и в подъездах, а и непосредственно в квартирах.

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