Оккупированный Севастополь заполонили полчища крыс: в Сети показали шокирующие фото
В Сети показали фотографии больших крыс, которые заполонили улицы оккупированного Севастополя.
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Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
«У нас на пр. Победы бегают крысы по подъезду, обращались в ГУПС (коммунальная структура оккупационной администрации «Государственное унитарное предприятие Севастополя» - ред.) и реакции ноль!!!!", – пишут севастопольцы, выкладывая фото крыс.
На фотографиях видно, что крыс замечают не только на улицах и в подъездах, а и непосредственно в квартирах.
«Символом мундиаля нужно было делать русское народное животное – Крыса-Пожирака», – иронизирует блоггер RoksolanaToday&Крым.
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 липня 2018 р.
"Так же и у нас на пр. Победы бегают крысы по подъезду, обращались в ГУПС и реакции ноль!!!!"
Симфовол мундиаля нужно было делать русское народное животное-Крыса-Пожирака
нормально как раз pic.twitter.com/UBdUpQKtJE
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 липня 2018 р.
Полчища крыс
Еще бы-горы мусора и дерьма
Крысы это не только мерзко
Крысы разносят болячки...похоже и чума не загорами
гавань прибыла pic.twitter.com/AdFNx4I0Xq
Типичная фауна города федерального назначения в гавани— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 липня 2018 р.
Севастополь pic.twitter.com/swrY5M4HlZ