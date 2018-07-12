Оккупированный Севастополь заполонили полчища крыс: в Сети показали шокирующие фото

10:01, 12 июля 2018
Экология
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Коммунальные службы не реагируют на обращения людей / фото RoksolanaToday&Крым

В Сети показали фотографии больших крыс, которые заполонили улицы оккупированного Севастополя.

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Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter.

«У нас на пр. Победы бегают крысы по подъезду, обращались в ГУПС (коммунальная структура оккупационной администрации «Государственное унитарное предприятие Севастополя» - ред.) и реакции ноль!!!!", – пишут севастопольцы, выкладывая фото крыс.

На фотографиях видно, что крыс замечают не только на улицах и в подъездах, а и непосредственно в квартирах.

«Символом мундиаля нужно было делать русское народное животное – Крыса-Пожирака», – иронизирует блоггер RoksolanaToday&Крым.

фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым

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Теги: #Крым#Севастополь#крысы