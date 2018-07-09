Мужчина в Чернобыльской зоне насобирал 12 килограммов радиоактивной черники (фото)

Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).

41-летний житель Полесского района Киевской области насобирал более 12 кг черники для дальнейшего перемещения за пределы зоны отчуждения.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе отселенного села Ясен. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения в них уровня радиации.

За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).