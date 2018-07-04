Словакию оштрафовали на миллион евро за нарушение закона ЕС о захоронении отходов

Дело касается словацкого мусорного полигона на севере страны, который никак не могут закрыть.

Суд ЕС в Люксембурге присудил Словакии штраф за задержку в имплементации закона ЕС о захоронении отходов.

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Как сообщает «Европейская правда», Словакия должна выплатить в бюджет ЕС общий штраф в размере 1 миллион евро и дополнительно по 5 тысяч евро за каждый день задержки реализации закона.

Дело касается словацкого мусорного полигона на севере страны, в Жилиной-Поважский Хлемец.

В 2013 году суд ЕС постановил, что Словакия нарушает директиву ЕС о захоронении отходов, разрешив эксплуатацию существующего полигона без плана по приведению участка в соответствие, и не приняв окончательного решения относительно работы полигона на основе утвержденного плана.

Три года спустя Словакия не приняла окончательного решения относительно статуса полигона, поэтому Еврокомиссия обратилась в суд с просьбой оштрафовать Словакию.

Суд признал, что Словакия в течение пяти лет не приняла финального решения о закрытии всего участка полигона и он не был окончательно закрыт в соответствии с директивой ЕС. Суд считает, что нарушение Словакией своих обязательств способно повлиять на окружающую среду и здоровье людей.

Вместе с тем суд считает, что следует учитывать последовательные усилия Словакии по обеспечению соблюдения решения суда 2013 года, ее сотрудничество с Еврокомиссией и учет того факта, что с 7 января 2014 года операции на этом мусорном полигоне были прекращены.

Ранее Европейский суд принял решение, в котором признал, что Германия делает недостаточно для предотвращения проникновения нитратов в почвы.