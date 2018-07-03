Большинство рек и озер в Европе не выдержали экологических проверок

Вода во все меньшем количестве водоемов на континенте соответствует экологическим стандартам.

Чистота воды в большинстве рек, озер и лиманов в Европе не соответствует даже минимальным экологическим стандартам. Об этом свидетельствует новый отчет Европейского агентства окружающей среды (EEA), сообщает The Guardian.

Согласно данным организации, лишь 40% наземных вод на континенте в хорошем экологическом состоянии. Сохранить чистоту водоемов не удается, несмотря на принятие ряда законов Евросоюза и протоколов о биологическом разнообразии.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велья отметил, что с 2010 года заметно незначительное улучшение в состоянии водоемов.

«Но еще многое предстоит сделать, прежде чем все озера, реки, подземные и наземные воды наконец будут в хорошем состоянии. Сокращение загрязнений от аграрной промышленности, индустриального производства и домохозяйств требует совместных усилий всех, кто пользуется водой в Европе», - сказал он.

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Издание замечает, что в Англии загрязнения водоемов такое же высокое, как и в странах Центральной Европы. А вот Шотландия за период с 2010 до 2015 года смогла серьезно очистить свои реки. Теперь состояние ее водоемов такое же, как и в Скандинавских странах, где чистота вод самая высокая на континенте.