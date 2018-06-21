В США умерла легендарная горилла Коко, которая владела языком жестов

"Послом всех горилл" назвали обезьяну посмертно.

Коко, горилла, которая освоила язык жестов и показала миру, что могут делать большие человекообразные обезьяны, умерла во сне в возрасте 46 лет.

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Как сообщает CNN со ссылкой на "Фонд горилл" (The Gorilla Foundation), «Коко коснулась жизни миллионов как посол для всех горилл и икона для межвидового общения и сопереживания, – говорится в сообщении. – Ее любили и по ней будут скучать», передает Голос Америки.

Горилла родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 году и начала изучать язык жестов в начале жизни. Как известно, она понимала около 2000 слов разговорного английского.

Исследователи перевезли ее в Стэнфорд в 1974 году и создали "Фонд горилл", некоммерческую организацию, которая работает над сохранением и защитой горилл. Коко и Фонд горилл позже переехали в горы Санта-Крус.

По данным Фонда, Коко раскрыла миру очень много об эмоциональных и познавательных способностяи горилл.

Коко сняли в нескольких документальных фильмах и дважды на обложке National Geographic. Первая обложка содержала фотографию, которую она сделала сама – свое отражение в зеркале, отмечает фонд.

Koko the gorilla, who appeared on our cover, could chat, tease, and even argue with scientists using sign language. She has died at the age of 46. pic.twitter.com/JX9vlFzpiI — National Geographic (@NatGeo) 21 июня 2018 г.

О Коко много рассказывали СМИ, а также выпустили книгу иллюстраций о ней и котенке, который жил с ней. Кроме того, Коко была известна как художница, и ее картины демонстрировались на выставках.

"Фонд горилл" будет продолжать работать над сохранением горилл через проекты, в том числе приложение для языка знаков, в котором представлена Коко.