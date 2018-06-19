В Киеве сохранятся способствующие загрязнению воздуха метеорологические условия

В течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК.

К 22 июня в Киеве будут сохраняться метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха.

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В столичной мэрии со ссылкой на Украинский гидрометцентр отметили, что такие условия наблюдаются в столице с 18 июня.

В КГГА со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского информируют, что в течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, улиц Довженко, Попудренко.

Согласно сообщению, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки, улиц Довженко и Каунасской.

По данным Укргидрометцентра, по состоянию на 15:00 19 июня уровень температуры воздуха в Киеве составлял 22 градуса. Синоптики прогнозируют, что 20 июня воздух прогреется до 27-29 градусов, а 21 и 22 июня – до 29-31 градуса.