Британские ученые озаботились угрозой вымирания бананов

Ученые пытаются создать более выносливый сорт бананов, который мог бы устоять перед так называемой Панамской болезнью, уничтожающей урожай.

Группа британских ученых присоединилась к усилиям по повышению устойчивости бананов к болезням и изменениям климата, которые могут уменьшить доступность фрукта на рынке, или даже привести к его исчезновению.

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Как сообщает The Guardian, глобальная индустрия по производству и поставке бананов оказалась под угрозой опасной болезни, которая атакует плантации в Австралии, Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Бананы страдают от плесени фузариозного увядания (fusarium wilt), известной также как Панамская болезнь. Специалисты предупреждают, что болезнь может распространиться также в Латинской Америке, откуда на сегодня экспортируется большая часть фруктов.

Ученые пытаются создать более выносливый сорт бананов, который мог бы помочь в сохранении урожая.

На сегодня почти все бананы, которые есть на мировом рынке, представлены сортом Кавендиш, который распространился в 50-х годах прошлого века. Специалисты компании Tropic Biosciences работают над тем, чтобы генетически сделать этот сорт более устойчивым к опасным факторам.

По словам одного из ученых и основателей стартапа Tropic Biosciences Эял Маори, это лишь вопрос времени, когда Панамская болезнь достигнет плантаций в Центральной и Южной Америке, что делает крайне важной разработку более выносливого сорта фрукта.

Как сообщал УНИАН, человеческая деятельность привела к глобальной катастрофе - к 2100 году исчезнет половина из существующих ныне видов животных. Таков основной вывод отчета, опубликованного в марте текущего года Межправительственной платформой по биоразнообразию ООН.