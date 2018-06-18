Под Киевом лось разгуливал среди людей: животное напоили и отправили обратно в лес (фото)

09:47, 18 июня 2018
Экология
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Лось разгуливал среди людей / фото facebook.com/groups/Vyshgorod

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Об этом на странице Вышгорода в Facebook сообщила свидетель интересного происшествия Юлия Прокуда.

По ее словам, мужчины, которые встретили животное, обошлись с ним грамотно – вызвали ветеринара, а затем отвезли обратно в лес.

На опубликованных фотографиях видно, как лося поят водой, а другие люди с интересом наблюдают за процессом.

фото facebook.com/groups/Vyshgorod

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Теги: #лось#Киевщина