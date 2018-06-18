Под Киевом лось разгуливал среди людей: животное напоили и отправили обратно в лес (фото)
09:47, 18 июня 2018Экология
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На опубликованных фотографиях видно, как лося поят водой, а другие люди с интересом наблюдают за процессом.
Лось разгуливал среди людей / фото facebook.com/groups/Vyshgorod
В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области лось разгуливал среди людей.
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Об этом на странице Вышгорода в Facebook сообщила свидетель интересного происшествия Юлия Прокуда.
По ее словам, мужчины, которые встретили животное, обошлись с ним грамотно – вызвали ветеринара, а затем отвезли обратно в лес.
На опубликованных фотографиях видно, как лося поят водой, а другие люди с интересом наблюдают за процессом.
фото facebook.com/groups/Vyshgorod
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