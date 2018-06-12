В Торецке разрушается дамба хранилища химических отходов – МинВОТ

В хвостохранилище фенольного завода хранится 270 тонн токсичных веществ.

В городе Торецк Донецкой области зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода.

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Об этом сообщается в Twitter Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Отмечается, что сегодня госсекретарь МинВОТ Сергей Злакоман презентовал международным партнерам Украины отчет по экологической ситуации на Донбассе.

По инициативе МинВОТ было проанализировано состояние воздуха, грунтов, поверхностных и подземных вод Донбасса, а также результаты боевых действий на экологию региона.

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%», – говорится в сообщении.

#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р.

Хвостохранилища используются для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами.

Ранее сообщалось, что Донбассу грозит экологическая катастрофа. Вследствие остановки оккупантами процесса откачки воды из атомной шахты "Юный коммунар" (Юнком) под Енакиево на Донбассе только за месяц пересох шахтный пруд. Теперь вода в выработках, и размывает радиоактивную породу, зараженную в ходе ядерных испытаний 1979 года.