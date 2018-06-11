Киевлянам не рекомендуют купаться на пляже Тельбин

К летнему сезону в Киеве подготовлено 12 пляжей.

Киевлянам и гостям столицы не рекомендуют купаться на пляже Тельбин.

Об этом сообщает КП «Плесо». При этом запрета на купание нет ни на одном из подготовленных к летнему сезону 12 официальных пляжах столицы. Таким образом, купание на 11 городских пляжах является полностью безопасным.

Читайте такжеНа пляже украинского курорта обнаружили радиоактивный песок

Как сообщал УНИАН, в этом году в столице к летнему сезону подготовили 12 пляжей: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, на озере Вербное, Пуща-Водица, Черторой, Радуга, Веселка, Тельбин.