Ученые нашли в Мексиканском заливе "мертвый кусок" океана размером с Израиль (видео)

Ученые установили, что во всем виноваты фермеры и азотные удобрения, которые попадают в Миссисипи, а дальше – в Мексиканский залив.

Ученые обнаружили огромное «мертвое пятно» на севере Мексиканского залива.

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Как говорится в сюжете ТСН, по прогнозам, это пятно до конца июля станет больше американского штата Коннектикут. Это свыше 17 тысяч квадратных километров шельфа от Луизианы до Техаса. Мертвый кусок океана размером с Израиль.

Такие участки называют «мертвыми», потому что в воде очень низкое содержание кислорода и живые существа в ней погибают.

Ученые установили, что во всем виноваты фермеры и азотные удобрения, которые попадают в Миссисипи, а дальше – в Мексиканский залив. Азот и фосфор вызывают активный рост одноклеточных водорослей, а они начинают цвести и в процессе этого поглощают кислород.