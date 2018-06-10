Глава ООН призвал G7 взяться за улучшение окружающей среды

При этом глава ООН напомнил, что "пластиковый остров" в Тихом океане превысил размер Франции.

В Канаде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров «Большой семерки» со всей серьезностью отнестись к угрозам окружающей среде, в том числе загрязнению океанов пластиком.

Как сообщает news.un.org, он напомнил, что в Тихом океане образовался плавучий «пластиковый остров», превышающий по размеру территорию Франции. Глава ООН заявил, что на карту поставлено будущее и безопасность человечества.

«Факты очевидны. В наших океанах беспорядок. Ежегодно в них попадает около восьми миллионов тонн пластиковых отходов. Если мы не изменим ситуацию, то к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы», - напомнил Генеральный секретарь ООН мировым лидерам, выступая на саммите «Большой семерки» в канадской провинции Квебек.

Он приветствовал решение Группы семи, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, посвятить специальное заседание проблеме загрязнения океанов и морей.

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«Мы все должны делать гораздо больше и заниматься не только пластиковыми отходами, но и всеми проблемами океанов. Нет никаких сомнений в том, что в своей борьбе мы терпим поражения на всех фронтах», - сказал Генеральный секретарь ООН.

Он выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного вылова рыбы, загрязнения прибрежных зон, окисления и потепления океанов, а также напомнил о сбросах в морскую среду неочищенных вод.

«Почти 80 процентов сточных вод сбрасывается в море без очистки. Ситуация усугубляется последствиями изменения климата», - сказал Генеральный секретарь ООН, напомнив «сильным мира сего», что сорок процентов всех людей на планете живут в пределах 100 километров от побережья.

Многие из них столкнутся с последствиями повышения уровня моря и эрозии побережья. Заявив, что бездействовать нельзя, глава ООН призвал незамедлительно взяться за выполнение задач, поставленных в Целях устойчивого развития. Он также напомнил о важности выполнения Конвенции по морскому праву, которую еще называют «конституцией океанов».

Генеральный секретарь ООН призвал лидеров «Большой семерки» возглавить борьбу с загрязнением окружающей среды, создавать морские охраняемые районы, восстанавливать рыбный промысел и добиваться надлежащего управления прибрежными экосистемами.

Антониу Гутерриш предупредил, что без сохранения морей и океанов и победы в борьбе с изменением климата никакие политические стратегии не увенчаются успехом.